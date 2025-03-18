تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. إليك الخطوات كاملة

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. يتساءل العديد من المستفيدين منبرنامج تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن حالة المعاش باستخدام الرقم القومي إلكترونيًا، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان المعاش ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا وخاصة المرأة المتزوجة.

وفيما يلي ننقل تفاصيل تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة ، وذلك بالإضافة إلى تفاصيل صرف معاشات تكافل وكرامة 2025، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

1- في البداية قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرة عبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من هنـــــا.

2- وبعدها اضغط على خيار «الاستعلام عن نتيجتك» الموجود أعلى يسار الصفحة.

3- وبعد ذلك أدخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد والمكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

4- ثم اضغط على زر «استعلام».

5- وأخيراً سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام، موضحة حالة المعاش (ساري – متجمد – موقوف).

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 سوف يبدأ في الساعات القادمة، وهو الموعد الشهري الثابت لصرف هذه المعاشات.

هل سوف يتم ارتفاع نسبة معاش تكافل وكرامة 2025

وحتى الآن، لم تُصدر وزارة التضامن الاجتماعي أي تصريحات رسمية وذلك بشأن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025، لذا، سوف يستمر صرف المعاشات بنفس قيمتها الحالية دون أي تعديلات.

زيادة معاشات 2025 للمؤمن عليهم

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد كشف في وقت ماضي عن ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص المؤمن عليهم.

والحد الأدنى للمعاشات: قد ارتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.

وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاشات: الذي ارتفع من 10080 جنيهًا إلى 11600 جنيهًا.

الفئات المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة 2025

وتشمل هذه الزيادة كافة الموظفين المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بداية من 1 يناير 2025.

ومن أجل الإستفادة من أي برامج أو زيادات جديدة، يُنصح بضرورة التأكد من تحديث بياناتك ومتابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

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