يترقب الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات عن موعد صرف معاش ابريل 2025 خاصة وان موعد الصرف يتزامن مع اجازة عيد الفطر المبارك ، يعرض الموجز أماكن الصرف وموعد الصرف، هل يتم صرف المعاشات قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2025 .

موعد صرف معاشات أبريل قبل العيد

لم تُصدر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تبكير صرف معاشات أبريل قبل العيد، وبناء عليه، فإن موعد الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، ليستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن.

وكان وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن صندوق التأمينات والمعاشات يقترب من الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15%، والتي سيتم تطبيقها بداية من يوليو 2025، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة قريبًا.

هل يتم صرف المعاشات قبل إجازة عيد الفطر

موعد زيادة المعاشات

وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنه سابقا التى تتضمن زيادة المعاشات، في إطار تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، كشف وزير المالية أن هناك زيادة جديدة سيتم تطبيقها على معاشات ابريل 2025 ابتداءً من شهر يوليو المقبل.

صرف معاشات أبريل 2025 قبل العيد

وأوضح أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن هذه الزيادة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالزيادة من خلال الجهات المختصة في الفترة المقبلة.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ كالآتي:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة فوري.

ضوابط تسوية المعاش

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

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