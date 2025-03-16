تعرف علي موعد صرف مرتبات شهر مارس قبل عيد الفطر المبارك

موعد صرف مرتبات شهر مارس.. تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس تزامنًا مع إعلان وزارة المالية مواعيد الصرف،بالإضافة إلي الزيادة في الأجور والتسائل عن موعد تطبيقها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد صرف مرتبات شهر مارس حسب ما أعلنته وزارة المالية ومقدار الزيادة في الأجور وموعد تطبيقها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس لجميع العاملين في القطاع العام والخاص، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس ابتداء من 23 من الشهر الجاري ، فيما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في أيام 6 و 9 و10 من الشهر نفسه.

الحكومة تقرر رفع الحد الأدني للجور في القطاع الخاص

ويشهد مرتب شهر مارس الجاري زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للقرار الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،ليبدأ من 7000 جنيه، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص

ومن المقرر أن تتطبق الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري والمقرر له البدأ في 23 مارس الجاري، علي أن يكون الحد الأدني للأجور 7000 جنيه.

مجلس الوزراء يقرر زيادة الأجور والمعاشات

دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تبدأ الحكومة في زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك من أجل تحسين دخل المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الحالية.

تفاصيل زيادة العلاوات في المرتبات والمعاشات

علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه بعد أن كانت 400 جنيه.

علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.

زيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمقدار 500 مليون جنيه.

زيادة في حافز تطوير المعلمين بمقدار 500 مليون جنيه.

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