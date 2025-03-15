موعد صرف معاشات أبريل 2025.. تعرف على التفاصيل الكاملة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2025، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، لاسيما عقب إعلان وزارة المالية تقديم صرف مرتبات شهر مارس لتبدأ يوم السبت 23 مارس بدلًا من اليوم المعتاد 24 مارس، هذا القرار أثار تساؤلات المواطنين عن إمكانية تقديم موعد صرف المعاشات أيضًا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية موعد صرف معاشات إبريل،

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر أبريل سيبدأ رسميًا من يوم 1 أبريل 2025، وسوف يستمر إلى نهاية الشهر، ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد تقديم موعد الصرف قبل عيد الفطر، لكن البيان الأخير للهيئة أكد أن صرف معاشات مارس سيتم في موعده المعتاد، لكي يستفيد منها أكثر من 13 مليون مستفيد.

معاشات إبريل

وكان وزير المالية، قد أكد أن صندوق التأمينات والمعاشات يقترب من إنهاء ترتيبات الزيادة السنوية الجديدة التي سوغ يتم تطبيقها في يوليو 2025 بنسبة 15%، ومن المقرر أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة قريبًا.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال استخدام الرقم القومي.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

ولتسهيل عملية الصرف، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ يمكن من خلالها الحصول على المعاش، وهي كالآتي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، منافذ شركة فوري.

شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

يتم توزيع المعاشات على عدة شرائح، وفقًا لقيمة الاشتراك، وهي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا، الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا، الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا، الشريحة الرابعة: 2300 جنيهاً، الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا، الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا، الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا، الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا، الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا، الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا، الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا، الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا، الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات، الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

ومن خلال تلك المعلومات الوارد ذكرها يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة مستحقاتهم والاستعداد لصرفها بسهولة.

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