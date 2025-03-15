موعد صرف معاش أبريل 2025 وزيادة جديدة في المعاشات.. التفاصيل كاملة

مع اقتراب شهر أبريل 2025، يترقب ملايين أصحاب المعاشات موعد الصرف، وسط تساؤلات حول إمكانية تقديم موعد الصرف بسبب تزامنه مع إجازة عيد الفطر في هذا التقرير، يستعرض الموجز آخر المستجدات حول موعد صرف المعاشات وزيادة المرتبات المقررة.

هل يتم صرف معاشات أبريل 2025 قبل العيد؟

حتى الآن، لم تصدر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف معاشات أبريل 2025، وبحسب الجدول المعتاد، سيبدأ الصرف من الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية الشهر ليستفيد منه أكثر من 13 مليون مواطن.

زيادة جديدة للمعاشات في يوليو 2025

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، أعلن وزير المالية أن هناك زيادة جديدة سيتم تطبيقها على المعاشات ابتداءً من يوليو 2025.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، حيث يعمل صندوق التأمينات والمعاشات حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن التفاصيل.

طرق صرف معاشات أبريل 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ معتمدة، تشمل:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة "فوري".



كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

للاطلاع على تفاصيل المعاش أو أي تحديثات جديدة، يمكن لأصحاب المعاشات زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي لمعرفة قيمة المعاش المستحق وموعد الصرف.

بينما لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بتبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر، فإن المعاشات ستُصرف وفق الجدول المعتاد، كما أن الزيادة الجديدة المقررة في يوليو 2025 ستُشكل دعمًا إضافيًا لأصحاب المعاشات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا قريبًا.

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