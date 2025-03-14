موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. هل يتم صرفها قبل العيد؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من الأول من الشهر، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مواعيد صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، باستثناء الحالات التي يتزامن فيها هذا الموعد مع إجازات رسمية.

هل يتم صرف معاشات أبريل قبل عيد الفطر 2025؟

لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تفيد بتبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل حلول عيد الفطر، إذ يتم الإعلان عن أي تعديلات في مواعيد الصرف من خلال الجهات المختصة.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أماكن صرف معاشات أبريل 2025 التي توفرها الجهات المعنية لصرف المعاشات, كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

منافذ شركة فوري.

كارت ميزة البنكي.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. تمكّن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات من الاستعلام عن مستحقاتهم والرقم التأميني إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة “اضغط هنا”, ويمكن الدخول إلى الموقع وإدخال الرقم القومي للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادات الأجور والمعاشات

تضمنت قرارات مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات، من أبرزها:

زيادة الأجور بتكلفة إجمالية 85 مليار جنيه.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه.

إقرار علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.

رفع أجور العاملين في الدرجة السادسة بنحو 1100 جنيه، وتصل الزيادة إلى 1500-1600 جنيه للدرجات الأعلى.

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