مواعيد صرف المرتبات عن شهري أبريل ومايو 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025 لجميع العاملين بالجهات الحكومية، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة لتجنب الازدحام على ماكينات الصراف الآلي وتيسير عملية الصرف، ويرصد الموجز المواعيد.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت الوزارة بدء صرف رواتب شهر أبريل 2025 على مدار خمسة أيام متتالية، بدايةً من يوم الاثنين 21 أبريل 2025، حيث سيتم تقسيم العاملين إلى فئات وفقًا للوزارات والهيئات المختلفة، لضمان تنظيم عملية الصرف بسلاسة.

أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة، فقد حددت الوزارة أيام 4، 7، و8 أبريل 2025 لصرف أي متأخرات مالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في موعدها الأصلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وفيما يتعلق بمرتبات شهر مايو 2025، فقد أعلنت الوزارة أن الصرف سيبدأ يوم الخميس 23 مايو 2025، وسيتم توزيعه على عدة أيام لضمان سهولة حصول الموظفين على رواتبهم دون حدوث أي تكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو داخل المؤسسات المصرفية.

كما حددت الوزارة أيام 8، 11، و12 مايو 2025 لصرف المتأخرات الخاصة بالمرتبات، وذلك لضمان عدم تأخير أي مستحقات مالية للعاملين بالدولة.

آلية صرف المرتبات وتوجيهات وزارة المالية

أكدت وزارة المالية أن جميع الرواتب ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في المواعيد المحددة، مع مراعاة إجراءات التوزيع لتجنب الضغط على ماكينات السحب. كما ناشدت الموظفين عدم التزاحم أمام الماكينات لضمان سير العملية بسلاسة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان سهولة حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المناسب، مؤكدةً أنها تتابع عملية الصرف عن كثب للتأكد من عدم حدوث أي مشكلات أو تأخيرات.

خطة الدولة لتطوير نظام صرف المرتبات

تسعى الحكومة إلى تحسين نظام صرف المرتبات من خلال توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك التحويل المباشر للحسابات البنكية وبطاقات الدفع المسبق، لتسهيل عمليات السحب وتوفير الوقت والمجهود على العاملين.

يُذكر أن وزارة المالية قد اعتمدت في السنوات الأخيرة نظامًا يتيح صرف المرتبات على مراحل وفقًا للهيئات والوزارات المختلفة، لضمان تنظيم عملية الصرف وتجنب أي ازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

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