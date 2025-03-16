سلفة المعاش وحقيقة زيادة قيمة المعاشات.. خدمة جديدة قبل عيد الفطر

أعلن البريد المصري عن إطلاق خدمة "سلفة المعاش"، التي تتيح لأصحاب المعاشات صرف جزء من معاشهم مقدّمًا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025. يستفيد من هذه الخدمة نحو 13 مليون مواطن، وتأتي كحل لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم قبل عيد الفطر المبارك. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل خدمة "سلفة المعاش"



تمنح الخدمة الجديدة فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على دفعة مقدمة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مما يسهل عليهم التعامل مع المصاريف الطارئة دون الحاجة إلى الاقتراض من جهات أخرى. تتم هذه العملية بالتعاون مع تطبيق "خزنة" الإلكتروني، حيث يتم سداد المبلغ المستلم على أقساط تصل إلى 6 أشهر.

مميزات الخدمة الجديدة



تشمل "سلفة المعاش" عدة مزايا، من أبرزها:

إمكانية صرف جزء من المعاش قبل موعد الصرف الرسمي.

تقسيط المبلغ المستلم حتى 6 أشهر دون أعباء مالية كبيرة.

توفير سيولة مالية لتغطية الاحتياجات الطارئة.

إتاحة الخدمة من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر تطبيق "خزنة".



شروط الحصول على سلفة المعاش



للاستفادة من هذه الخدمة، حدد البريد المصري مجموعة من الشروط، منها:

امتلاك حساب فضي للمعاشات وبطاقة "ميزة" المخصصة للمعاشات.

تحويل المعاش إلى الحساب لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية.

أن يكون الحد الأدنى للمعاش الشهري 2500 جنيه.

الحد الأقصى لفترة السداد 6 أشهر.

أصحاب المعاشات الذين يتراوح دخلهم بين 2500 و2599 جنيهًا يمكنهم الحصول على ضعف قيمة المعاش.

المستفيدون الذين يبلغ معاشهم 3000 جنيه أو أكثر يمكنهم الحصول على 3 أضعاف المعاش كحد أقصى.



يمكن لأصحاب المعاشات التقديم على "سلفة المعاش" عبر زيارة أقرب مكتب بريد، أو التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 19524، أو عبر إرسال رسالة واتساب على الرقم 01005759825.

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