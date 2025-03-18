بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج معاش تكافل وكرامة 2025 والتظلمات

برنامج تكافل وكرامة.. يود أصحاب الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة حال الشكوى التي قدموها وذلك بسبب التأخر في صرف الدعم أو عدم صدور بطاقات لهم سريعاً في حين تجديدها، وهو ما يتوفر معرفته عن طريق بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التي تقدم خدمات أون لاين بدون الذهاب إلى مقار الوحدات الاجتماعية وغيرها، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

تفاصيل برنامج معاش تكافل وكرامة 2025

وفيما يلي نعرض لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وخطوات تقديم شكوى أو الاستعلام أيضاً عن شكوى قديمة، بناءً على ما توفره وزارة التضامن الاجتماعي.

إليكم تفاصيل بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة

من الممكن الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنـــــــا.

وعقب الدخول على الرابط يتم كتابة الرقم القومي له فى الجزء المخصص.

ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

وبعدها سوف تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، والتي تشمل بيانات الشخص المتقدم، من أجل معرفة نتيجة الشكوى وهي: المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة «ساري - تجميد - إيقاف» وسوف يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

وإذا كانت بطاقة تكافل وكرامة سارية، يتم حينها توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

طريقة تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

- أولا قم بالدخول على بوابة تسجيل الشكاوى، يتم كتابة الرقم القومي.

- ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- وبعد ذلك سوف يظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات المطلوب منه استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- كتابة المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له.

- وأيضاً تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات، وعنوان الإقامة بالوصف التفصيلى، رقم التليفون المحمول.

- وبالإضافة إلى كتابة تفاصيل الشكوى.

- والضغط على كلمة تسجيل.

- وبعدها سوف تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى.

- ومن الممكن طباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- وأخيراً سوف تظهر محتويات الشكوى، وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

كيفية تسجيل شكوى أخرى لبرنامج تكافل وكرامة

ويتم اتباع كافة الخطوات الماضية، وفي النهاية سوف تظهر الرسالة التالية «يرجى العلم أنه تم تسجيل عدد 1 شكوى سابقاً، ومن أجل تسجيل شكوى أخرى سوف تتحمل مبلغ قيمته 5 جنيهات، ثم الضغط على كلمة تسجيل مرة أخرى».

طريقة متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة

1 - في البداية يتم الدخول على هذا الرابط.

2 - ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي.

3 - وبعدها يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

4 - وبعد ذلك سوف تظهر نتيجة الاستعلام وسوف يتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.

5 - ويتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

6 - والآن سوف تظهر بيانات الشكوى.

7 - وفي هذه الخطوة من الممكن تسجيل شكوى أخرى جديدة، وذلك بالضغط على تسجيل شكوى أخرى.

معلومات عن معاش تكافل وكرامة في العام الحالي

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