أعلى عائد شهادات البنك الأهلي المصري 2025.. استثمار آمن بعائد ثابت

تعد شهادات الادخار واحدة من أبرز وسائل الاستثمار الآمنة التي توفر أقل نسبة مخاطر مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى، وتتميز هذه الأوعية الادخارية باستقرارها وسهولة تحقيق عائد مضمون منها، ما يجعلها خيارًا مفضلاً لدى العديد من المواطنين.

شهادات البنك الأهلي المصري بعائد ثابت 2025

ضمن مجموعة الأدوات المالية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، تبرز شهادات الادخار بعائد ثابت كواحدة من أفضل الخيارات الاستثمارية لتحقيق دخل شهري ثابت على مدار فترة تصل إلى 5 سنوات.

فائدة تصل إلى 14.25%: يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بعائد ثابت بنسبة 14.25% لمدة 5 سنوات.

صرف الفائدة شهريًا: يتم إضافة العائد الشهري مباشرة إلى الحساب المصرفي المرتبط بالشهادة.

على سبيل المثال، في حالة استثمار مبلغ 400 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل صاحبها على فائدة شهرية تبلغ 4750 جنيه لمدة 60 شهرًا، أي 5 سنوات. وبنهاية مدة الشهادة، يتم رد أصل المبلغ المستثمر، ليصل إجمالي العائد خلال هذه الفترة إلى 285 ألف جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري بعائد مرتفع 30%

يطرح البنك الأهلي المصري أيضًا شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 30% بفائدة متناقصة على مدار 3 سنوات، وهي تُعد من أعلى الشهادات المتاحة في السوق المصرفي المصري.

تفاصيل هذه الشهادة تشمل:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

إمكانية كسر الشهادة: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

أمثلة على العائد المحقق من هذه الشهادة:

في حالة استثمار 5000 جنيه:

يحصل المستثمر على 1500 جنيه كعائد في السنة الأولى.

في السنة الثانية يحصل على 1250 جنيه.

في السنة الثالثة يحصل على 1000 جنيه.

بإجمالي عائد خلال 3 سنوات يبلغ 3750 جنيه.

في حالة استثمار مبلغ 200 ألف جنيه:

عائد السنة الأولى يبلغ 60 ألف جنيه.

عائد السنة الثانية يبلغ 50 ألف جنيه.

عائد السنة الثالثة يبلغ 40 ألف جنيه.

بإجمالي عائد خلال 3 سنوات يصل إلى 150 ألف جنيه.

مرونة في الاستثمار

إلى جانب العائد المميز، توفر شهادات البنك الأهلي المصري مرونة في الاستثمار، إذ يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفقًا للشروط المحددة من البنك.

تعد هذه الشهادات فرصة مثالية للأفراد الباحثين عن استثمار آمن يحقق لهم دخلاً ثابتًا مع ضمان الحفاظ على رأس المال.