سعر الدولار فى بنك مصر.. اعرف وصل لكام قبل انتهاء العطلة

سعر الدولار فى بنك مصر.. تواصل سعر العملة الخضراء استقرارها أمام الجنيه المصري في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، وسط ترقّب من الأسواق والمواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف.

ويأتي استقرار سعر الدولار فى بنك مصر في ظل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق والسيطرة على معدلات التضخم.

سعر الدولار فى بنك مصر

ويحظى سعر الدولار فى بنك مصر بأهمية بالغة لدى شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المستثمرين أو المستوردين أو حتى الأفراد الذين يتابعون حركة الأسواق المالية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات.

ولذلك، فإن استقرار سعر الدولار فى بنك مصر يُعد مؤشرًا مهمًا على حالة السوق والهدوء النسبي في تعاملات النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، الموجز يرصد في التقرير التالي أحدث تطورات سعر الدولار فى بنك مصر، مقارنة بالبنوك الأخرى، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات محتملة خلال الساعات المقبلة.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش عن الأسعار السابقة.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.63 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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