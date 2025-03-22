سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 22-3-2025
يشهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا في بعض البنوك مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت بعض البنوك أسعارًا مرتفعة مقارنة بالبعض الآخر.
ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.41جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.87جنيهاً .
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.48جنيهاً للشراء، 163.28 جنيهاً للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.35جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.33 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.35جنيهاً للشراء، 163.28جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.80جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.48جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.62جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.48 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.66جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.41جنيهاً للشراء، والبيع 157.05جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.45جنيهاً للشراء، والبيع 163.15جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.65جنيهاً للشراء، والبيع 156.64 جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.41جنيهاً للشراء، والبيع 153.03جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.89جنيهاً للشراء، والبيع 154.99جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.48 جنيهاً، والبيع 164.02جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.52جنيهاً، بيع 164.05جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.70جنيهاً، والبيع 157.53 جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.30 جنيهاً، والبيع 159.86جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.52جنيهاً، والبيع 164.05 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.52جنيهاً، بيع 164.05نيهاً
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.01 جنيهاً والبيع 163.68جنيهاً
1 دينار كويتى 164.35 جنيه مصري
5 دينار كويتى 821.76 جنيه مصري
10 دينار كويتى 1,643.51 جنيه مصري
25 دينار كويتى 4,108.78 جنيه مصري
50 دينار كويتى 8,217.55 جنيه مصري
100 دينار كويتى 16,435.1 جنيه مصري
150 دينار كويتى 24,652.65 جنيه مصري
200 دينار كويتى 32,870.2 جنيه مصري
250 دينار كويتى 41,087.75 جنيه مصري
300 دينار كويتى 49,305.3 جنيه مصري
500 دينار كويتى 82,175.5 جنيه مصري
700 دينار كويتى 115,045.7 جنيه مصري
1000 دينار كويتى 164,351 جنيه مصري
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