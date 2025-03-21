سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-3-2025.. زامنًا مع العطلة

سعر الدينار الكويتي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21-3-2025.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB 164.05 جنيهًا للشراء و164.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 164.02 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 163.87 جنيهًا للشراء و164.41 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 163.43 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 163.28 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 163.28 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول 163.15 جنيهًا للشراء و164.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 162.91 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB إلى 161.66 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 160.73 جنيهًا للشراء و164.80 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 159.86 جنيهًا للشراء و164.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 158.87 جنيهًا للشراء و164.51 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 157.62 جنيهًا للشراء و164.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 157.53 جنيهًا للشراء و167.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 157.05 جنيهًا للشراء و164.41 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 156.94 جنيهًا للشراء و172.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي 156.64 جنيهًا للشراء و164.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 154.99 جنيهًا للشراء و164.89 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 153.03 جنيهًا للشراء و164.41 جنيهًا للبيع.

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