سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات 21 مارس 2025

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 21 مارس 2025، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.809 جنيه مصري للشراء و160.73 جنيه مصري للبيع، بارتفاع طفيف بلغ 0.04 جنيه مقارنةً بآخر سعر مسجل يوم أمس والذي بلغ 164.767 جنيه مصري، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 164.3 جنيه مصري.

أفضل بنك للبيع: بنك HSBC بسعر 164.05 جنيه مصري.

أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية

السوق السوداء: 164.4 جنيه للشراء و163.07 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 164.416 جنيه للشراء و163.871 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 164.484 جنيه للشراء و163.284 جنيه للبيع.

بنك مصر: 164.484 جنيه للشراء و163.434 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 164.484 جنيه للشراء و163.284 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.484 جنيه للشراء و161.664 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 164.484 جنيه للشراء و157.622 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 164.484 جنيه للشراء و164.021 جنيه للبيع.

تحليل لحركة السوق

يشير هذا الاستقرار إلى حالة من التوازن في سوق الصرف، حيث شهد الدينار الكويتي تحركات طفيفة خلال الأيام الماضية. ويرجع ذلك إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في كل من مصر والكويت، مع تحسن ملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية داخل السوق المصري.

تحويلات الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري

لمن يرغبون في تحويل مبالغ مالية من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، جاءت الأسعار على النحو التالي:

1 دينار كويتي = 164.81 جنيه مصري.

5 دنانير كويتية = 824.05 جنيه مصري.

10 دنانير كويتية = 1,648.09 جنيه مصري.

50 دينار كويتي = 8,240.45 جنيه مصري.

100 دينار كويتي = 16,480.9 جنيه مصري.

1000 دينار كويتي = 164,809 جنيه مصري.

من المتوقع أن يستمر سعر الدينار الكويتي في نطاق مستقر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الطلب المتوازن في السوق المصرفي المصري، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادةً زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يعزز من تدفقات العملة الأجنبية داخل البلاد.

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