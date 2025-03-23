سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 23 مارس 2025 .. وصل كام؟

شهدت سعر الدولار اليوم الأحد 23مارس 2025 في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا مقارنةً بإغلاق التعاملات يوم أمس، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.632 جنيهًا للشراء و50.497 جنيهًا للبيع، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار الدولار في البنوك المصرية

وفقًا لأحدث التحديثات، سجل البنك الأهلي الكويتي أفضل سعر لشراء الدولار عند مستوى 50.56 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأنسب للعملاء الراغبين في بيع الدولار بأعلى قيمة، وعلى الجانب الآخر، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر للبيع عند مستوى 50.63 جنيهًا، ما يجعله الأكثر جذبًا لمن يرغبون في شراء الدولار بأفضل سعر متاح.

سعر الدولار اليوم

البنك المركزي المصري: شراء 50.632 | بيع 50.497

البنك الأهلي المصري: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك مصر: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك القاهرة: شراء 50.62 | بيع 50.52

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك الإسكندرية: شراء 50.62 | بيع 50.52

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.72 | بيع 50.63

HSBC: شراء 50.72 | بيع 50.63

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.56 | بيع 50.53

البنك المصري الخليجي: شراء 50.63 | بيع 50.53

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.63 | بيع 50.53

بنك البركة: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.72 | بيع 50.63

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك QNB الأهلي: شراء 50.6 | بيع 50.5

كريدي أجريكول: شراء 50.61 | بيع 50.51

المصرف المتحد: شراء 50.6 | بيع 50.5

بنك قناة السويس: شراء 50.6 | بيع 50.5

سعر الدولار في السوق السوداء

تشير التقارير إلى أن السوق السوداء شهدت سعرًا أقل نسبيًا، حيث بلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية نحو 50.45 جنيهًا للشراء و50.04 جنيهًا للبيع، ما يعكس استمرار محاولات السوق الموازية للتنافس مع البنوك الرسمية.

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