استقرار سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي.. عطلة البنوك

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي.. يُسجّل الدولار الأمريكي السبت الموافق 22-3-2025 حالة من الثبات الملحوظ أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، وسط حالة من الهدوء النسبي التي تسود سوق الصرف المحلي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ثبات سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي في إطار تحركات محدودة للعملة الأمريكية في البنوك المصرية، بالتزامن مع مراقبة دقيقة من جانب المستثمرين والمواطنين لأي تغيرات قد تطرأ على سعر الصرف.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي

ويُعد بنك أبو ظبي الإسلامي من البنوك النشطة في السوق المصرفي المصري، ويهتم عدد كبير من العملاء بمتابعة سعر الدولار فيه يوميًا، سواء لأغراض الاستيراد أو تحويل الأموال أو التداول.

ويعكس ثبات سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي فيه مؤشرات على استقرار الطلب والعرض داخل البنك، وانضباط السوق بشكل عام.

وفي السطور التالية، الموجز يستعرض تفاصيل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي السبت الموافق 22-3-2025 ، مقارنة بالبنوك الأخرى، مع متابعة مستمرة لأي تطورات جديدة قد تشهدها أسعار الصرف خلال الساعات القادمة.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي نحو 50.63 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش عن الأسعار السابقة.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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