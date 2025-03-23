سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الأحد 23 مارس 2025
شهدت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 23 مارس 2025، وسط متابعة مستمرة من قبل الأسواق المصرفية والمستثمرين. وجاءت الأسعار في مختلف البنوك بتفاوت طفيف بين سعر الشراء والبيع، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري مستوى 164.809 جنيهًا للشراء و160.73 جنيهًا للبيع، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف، مع استمرار الطلب على العملة الكويتية في ظل العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين مصر والكويت.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
المصرف المركزي المصري: شراء 164.416 | بيع 163.871
البنك الأهلي المصري: شراء 164.484 | بيع 163.284
بنك مصر: شراء 164.351 | بيع 163.334
بنك القاهرة: شراء 164.351 | بيع 163.284
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 164.484 | بيع 161.664
بنك الإسكندرية: شراء 164.484 | بيع 157.622
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 164.809 | بيع 160.73
HSBC: شراء 164.52 | بيع 164.05
البنك الأهلي الكويتي: شراء 164.304 | بيع 159.866
البنك المصري الخليجي: شراء 164.65 | بيع 156.643
بنك الاستثمار العربي: شراء 167.705 | بيع 157.531
بنك البركة: شراء 164.484 | بيع 163.284
بنك التنمية الصناعية: شراء 164.52 | بيع 164.05
البنك العقاري المصري العربي: شراء 164.484 | بيع 164.021
بنك QNB الأهلي: شراء 164.419 | بيع 157.055
كريدي أجريكول: شراء 164.452 | بيع 163.156
المصرف المتحد: شراء 164.419 | بيع 153.03
بنك قناة السويس: شراء 164.517 | بيع 158.879
تحويل الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري
- 1 دينار كويتي = 164.81 جنيه مصري
- 5 دنانير كويتية = 824.05 جنيه مصري
- 10 دنانير كويتية = 1,648.09 جنيه مصري
- 25 دينار كويتي = 4,120.23 جنيه مصري
- 50 دينار كويتي = 8,240.45 جنيه مصري
- 100 دينار كويتي = 16,480.9 جنيه مصري
- 150 دينار كويتي = 24,721.35 جنيه مصري
- 200 دينار كويتي = 32,961.8 جنيه مصري
- 250 دينار كويتي = 41,202.25 جنيه مصري
- 300 دينار كويتي = 49,442.7 جنيه مصري
- 500 دينار كويتي = 82,404.5 جنيه مصري
- 700 دينار كويتي = 115,366.3 جنيه مصري
- 1000 دينار كويتي = 164,809 جنيه مصري
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