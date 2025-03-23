سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-3-2025 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 مارس 2025 حالة من التراجع, ليسجّل المصرف المتحد أقل سعر للريال السعودي عند 13.0293 جنيهًا للشراء و13.5013 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.4734 جنيهًا للشراء و13.4974 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4707 جنيهًا للشراء و13.4985 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.4688 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4623 جنيهًا للشراء و13.499 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 13.4536 جنيهًا للشراء و13.4999 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4972 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.446 جنيهًا للشراء و13.4974 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4972 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 13.4335 جنيهًا للشراء و13.4985 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة إلى 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4197 جنيهًا للشراء و13.5072 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.41 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 13.3977 جنيهًا للشراء و13.4913 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.3943 جنيهًا للشراء و13.4919 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.3837 جنيهًا للشراء و13.5142 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 13.3775 جنيهًا للشراء و13.4894 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0293 جنيهًا للشراء و13.5013 جنيهًا للبيع.

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