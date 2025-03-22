سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-3-2025.. وصل كام؟

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت 22-3-2025.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 22 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4981 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB إلى 13.4688 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4623 جنيهًا للشراء و13.499 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4539 جنيهًا للشراء و13.4809 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 13.4536 جنيهًا للشراء و13.4999 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4961 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.446 جنيهًا للشراء و13.4726 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4335 جنيهًا للشراء و13.4985 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4961 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.4098 جنيهًا للشراء و13.4977 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.4011 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 13.3991 جنيهًا للشراء و13.4931 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 13.3837 جنيهًا للشراء و13.5142 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.3775 جنيهًا للشراء و13.4905 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB إلى 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0216 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

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