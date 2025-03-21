سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-3-2025.. تزامنًا مع موسم العمرة

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21-3-2025.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4981 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.4688 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.4623 جنيهًا للشراء و13.499 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4539 جنيهًا للشراء و13.4809 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 13.4536 جنيهًا للشراء و13.4999 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB إلى 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4961 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.446 جنيهًا للشراء و13.4726 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 13.4335 جنيهًا للشراء و13.4985 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4961 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4098 جنيهًا للشراء و13.4977 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة إلى 13.4011 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.3991 جنيهًا للشراء و13.4931 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.3837 جنيهًا للشراء و13.5142 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 13.3775 جنيهًا للشراء و13.4905 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0216 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

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