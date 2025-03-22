سعر الريال القطري اليوم في البنوك المصرية 22 مارس 2025

شهد سعر الريال القطري استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025، وسط حالة من الترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في أبريل المقبل.

ونرصد التفاصيل عبر الموجز سعر الريال القطري اليوم عبر السطور التالية.

سعر الريال القطري اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر البيع في البنك المركزي المصري 13.85 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.893 جنيهًا.

سجل سعر البيع في بنك مصر 12.937 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.902 جنيهًا.

سجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري 12.822 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.888 جنيهًا.

سجل سعر البيع في بنك القاهرة 12.937 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.884 جنيهًا.

سجل سعر البيع في بنك الإسكندرية 12.924 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.884 جنيهًا.

سجل سعر البيع في البنك الأهلي القطري (QNB) 13.016 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.882 جنيهًا.

سجل سعر البيع في بنك كريدي أجريكول 13.788 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.881 جنيهًا.

سجل سعر البيع في البنك المصري الخليجي 12.923 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 13.904 جنيهًا.

توقعات السوق

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر استقرار سعر الريال القطري خلال الفترة المقبلة مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنحو 3% في اجتماعه القادم.

خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك الريال القطري، ما قد يتسبب في ارتفاع محدود في أسعاره بالسوق المصري.

ينصح الخبراء المتعاملين في سوق العملات بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الريال القطري في البنوك المختلفة، خاصةً مع التغيرات المتوقعة في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.

أسعار الريال القطري مقابل الجنيه المصري وفقًا للكميات:

100 ريال قطري = 1,389.27 جنيهًا

500 ريال قطري = 6,946.35 جنيهًا

1000 ريال قطري = 13,892.7 جنيهًا

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