سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 20-3-2025 في محالات الصاغة
سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3,690 جنيهًا للبيع و3,672.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 4.25 جنيهات.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 20 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,920 جنيهًا للبيع و4,897.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,510 جنيهات للبيع و4,489 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,285 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3,690 جنيهًا للبيع و3,672.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,870 جنيهًا للبيع و2,856.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
ارتفع سعر الذهب عيار 12 إلى 2,460 جنيهًا للبيع و2,448.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 1,845 جنيهًا للبيع و1,836.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 34,440 جنيهًا للبيع و34,280 جنيهًا للشراء، بزيادة 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 3,045.78 دولارًا للبيع و3,045.49 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 0.5 دولار.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,065 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,565 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,970 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 49,930 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,625 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 99,820 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 155,160 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 249,350 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 498,600 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,242,125 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,483,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,965,000 جنيهًا
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