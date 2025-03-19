ما هو سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا.. هل يستمر الارتفاع؟

زيادة سعر الذهب .. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وما إذا كان سيستمر في الأيام المقبلة.

ويعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات الأسواق العالمية، وتحركات الدولار، والتوترات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المستثمرين، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا وتأثيرها على السوق المحلي والعالمي.

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أونصة الذهب زيادة بنسبة 2.6%، لتصل إلى 3005 دولارات قبل أن تغلق عند 2986 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للذهب حتى الآن.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن، أن هذا الارتفاع القياسي جاء نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، ليتجاوز بذلك حاجز 3000 دولار للمرة الأولى في تاريخه.

أرجع واصف هذا الصعود الكبير إلى التطورات في الحرب التجارية، وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة استثمارية آمنة.

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

وأضاف أن أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفعت بنسبة 14% منذ بداية عام 2025، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية، والتي ساهمت في اضطراب الأسواق المالية وتسجيل خسائر كبيرة في سوق الأسهم.

كما أشار إلى أن توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال عام 2025 لعبت دورًا في تعزيز مكاسب الذهب، حيث كان من المتوقع خفضها مرتين فقط، لكن مع الاتجاه إلى خفضها ثلاث مرات، زادت جاذبية الذهب كاستثمار بديل في ظل ضعف الدولار خلال بعض جلسات التداول.

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

سبب زيادة سعر الذهب محليًا

أما على الصعيد المحلي، فقد أوضح رئيس شعبة الذهب أن هذا الصعود العالمي انعكس على أسعار الذهب في مصر، حيث ارتفع بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر عيار 21 حاجز 4225 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى له خلال عام.

وحول التوقعات المستقبلية، أشار إلى أن هناك فرصًا لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع استمرار التوترات التجارية وعدم استقرار الأسواق العالمية. ومع ذلك، توقع حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس في الفترة الأخيرة.

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 4885.75 جنيهًا للبيع و4857.25 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 4478.5 جنيه للبيع و4452.5 جنيه للشراء، أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد وصل إلى 4275 جنيهًا للبيع و4250 جنيهًا للشراء، في حين بلغ عيار 18 نحو 3664.25 جنيهًا للبيع و3642.75 جنيهًا للشراء.

أما الفئات الأقل من الذهب، فقد سجل عيار 14 حوالي 2850 جنيهًا للبيع و2833.25 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 12 نحو 2442.75 جنيهًا للبيع و2428.5 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 9، وهو الأقل نقاءً، 1832.25 جنيهًا للبيع و1821.5 جنيهًا للشراء. أما سعر الجنيه الذهب، فقد بلغ 34200 جنيه للبيع و34000 جنيه للشراء، في حين وصلت أونصة الذهب إلى 3039.22 دولار للبيع و3038.92 دولار للشراء.

سبب زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا

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