أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا قياسية اليوم الخميس 20 مارس

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مارس 2025 ارتفاعات قوية خلال التعاملات المسائية، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، هذا القرار دفع أسعار الذهب عالميًا للصعود، ما انعكس مباشرة على السوق المصري، حيث ارتفعت الأسعار لتتجاوز حاجز الـ 5000 جنيه لعيار 24 شاملًا المصنعية لأول مرة في التاريخ، ويرصد الموجز اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 مارس 2025

شهدت محلات الصاغة في مصر حركة نشطة وسط ارتفاع الأسعار، حيث أظهرت منصات بيع الذهب وصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4925 جنيهًا بدون مصنعية، ومع إضافة المصنعية، تخطى الجرام حاجز 5000 جنيه لأول مرة. جدير بالذكر أن المصنعية تختلف من شركة لأخرى ومن عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مارس

1. سعر جرام الذهب عيار 24

سجل الجرام من عيار 24 — الأعلى جودة والأقل تشكيلًا — حوالي 4925 جنيهًا بدون مصنعية. هذا العيار يُعد الأقل استخدامًا في المشغولات اليدوية، ولكنه الأكثر قيمة عند الادخار.

2. سعر جرام الذهب عيار 21

وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصري، سجل اليوم 4310 جنيهات للجرام. وشهد هذا العيار إقبالًا كبيرًا من المواطنين في جميع المحافظات.

3. سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 3695 جنيهًا. يُعد هذا العيار الأكثر استخدامًا في الوجه البحري نظرًا لأسعاره المناسبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

واصل الجنيه الذهب تسجيل أرقام قياسية، ليقفز اليوم إلى 34480 جنيهًا بزيادة 160 جنيهًا عن أسعار أمس. يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أهم أدوات الادخار التي يفضلها المصريون.

أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس 20 مارس

- سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصل سعر سبيكة الذهب 24 عيارًا إلى 152,675 جنيهًا، ويزن الأوقية منها حوالي 31 جرامًا.

- سعر كيلو الذهب عيار 24

أما عن كيلو الذهب عيار 24، فقد سجل اليوم 4.925 مليون جنيه.

سعر الأونصة عالميًا

سجلت بورصة المعادن العالمية اليوم صعودًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الأونصة إلى 3046 دولارًا، مع استمرار توقعات الصعود خلال الفترة المقبلة.

قرار الفيدرالي الأمريكي يرفع الأسعار عالميًا

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5%، هذا القرار جاء مطابقًا لتوقعات الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، ما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر

تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، وتوجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.

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