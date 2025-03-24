سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025، تشهد أسعار الذهب خلال الأيام الماضية عدم استقرار، الأمر الذي يجعل الراغبين في شراء المعدن الأصفر غير قادرين على تحديد إذا ما كان الوقت مناسب للشراء أم لا، وخاصة في حالة إذا كان غرض الشراء هو الإدخار، أو الاحتفاظ بالنقود في صورة مشغولات ذهبية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025، وشهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 استقرار نسبي في أسعار الذهب بعد سلسلة من التقلبات شهدتها خلال الأيام الماضية كما ذكرنا.

سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025

سعر الذهب اليوم الاثنين بدون المصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 24 من شهر مارس 2025، وذلك بالنسبة لجميع الأعيرية سواء كانت عيار 24، أو 21 أو 18 وذلك على النحو التالي:

بلغ سعر الذهب عيار 24 4903 جنيهات للجرام الواحد وذلك غير شامل الضريبة أو الدمغة أو المصنعية.

- أما عن سعر عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر فقد استقر سعره اليوم الاثنين عند 4290 جنيهًا للجرام، غير شامل الضريبة أو الدمغة أو المصنعية.

- أما عن سعر عيار 18 فقد استقر سعره اليوم الاثنين 24 مارس 2025 عند 3677 جنيهًا للجرام الواحد، بدون المصنعية أو دمغة وضريبة الشراء.

ما هي أسباب استقرار سعر الذهب خلال هذه الفترة؟

يرجع سبب استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025 إلى إغلاق الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى الحد من التأثيرات الخارجية على السوق المحلي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت أمس الأحد حالة من التراجع في مستهل التعاملات على الرغم من ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في الشراء بالاسراع وذلك تحسبًا لأي زيادة قد تطرأ على أسعاره خلال الأيام القادمة.

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