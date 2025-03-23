عاجل.. انخفاض سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 23-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 23 مارس 2025, على الرغم من ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 23 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,891.5 جنيهًا للبيع و4,868.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,483.75 جنيهًا للبيع و4,462.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,280 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,668.5 جنيهًا للبيع و3,651.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2,853.25 جنيهًا للبيع و2,840 جنيهًا للشراء، متراجعًا 3.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,445.75 جنيهًا للبيع و2,434.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,834.25 جنيهًا للبيع و1,825.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 34,240 جنيهًا للبيع و34,080 جنيهًا للشراء، منخفضًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجّل سعر أوقية الذهب نحو 3,024.24 دولارًا للبيع و3,023.47 دولارًا للشراء، مرتفعًا 0.75 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجّل سعر سبيكة الذهب 1 جم نحو 5,045 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جم حوالي 12,510 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 5 جم إلى 24,855 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الذهب 10 جم نحو 49,700 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب نصف أونصة حوالي 77,265 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 20 جم إلى 99,360 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الذهب أونصة نحو 154,445 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جم حوالي 248,200 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 100 جم إلى 496,300 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الذهب 250 جم نحو 1,236,375 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 500 جم حوالي 2,472,000 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 1000 جم إلى 4,942,000 جنيهًا.

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