استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية، ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين والمتابعين لتغيرات الأسعار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويبين الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المصري

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4891.5 جنيه للبيع و4868.5 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4483.75 جنيه للبيع و4462.75 جنيه للشراء. أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد سجل 4290 جنيهًا للبيع و4270 جنيهًا للشراء.

أما الذهب من عيار 18 فقد سجل سعر 3668.5 جنيه للبيع و3651.5 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2853.25 جنيه للبيع و2840 جنيهًا للشراء. وبالنسبة لعيار 12، فقد استقر عند 2445.75 جنيه للبيع و2434.25 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 9 نحو 1834.25 جنيه للبيع و1825.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب عالميًا

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34240 جنيهًا للبيع و34080 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالأيام الماضية. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تداول أونصة الذهب عند 3057.49 دولارًا، مدعومة بمخاوف المستثمرين من القرارات الاقتصادية وتأثيراتها على الأسواق المالية.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يرى خبراء الأسواق أن أسعار الذهب قد تظل مستقرة في الفترة المقبلة، مع احتمالية ارتفاعها في حال زاد الطلب على المعدن النفيس أو تأثرت الأسواق بتطورات اقتصادية جديدة. من المتوقع أن يظل الذهب ملاذًا آمنًا للكثير من المستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

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