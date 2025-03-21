siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21-3-2025 في الصاغة.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

لا يفوتك

عاجل| هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025.. صدمة في عيار 21

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 20-3-2025 في محالات الصاغة

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4,920 جنيهًا للبيع و4,891.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,510 جنيهات للبيع و4,483.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,690 جنيهًا للبيع و3,668.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,870 جنيهًا للبيع و2,853.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 3.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,460 جنيهًا للبيع و2,445.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 1,845 جنيهًا للبيع و1,834.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34,440 جنيهًا للبيع و34,240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3,032.56 دولارًا للبيع و3,032.27 دولارًا للشراء، بزيادة 0.75 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,060 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,550 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,940 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 49,870 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,530 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 99,700 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,970 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 249,050 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 498,000 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,240,625 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,480,500 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,959,000 جنيهًا

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. رقم تاريخي لعيار 21

عاجل| ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الصاغة

لا يفوتك

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.. أقل وأعلى سعر؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 مارس 2025

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات 21 مارس 2025
تم نسخ الرابط