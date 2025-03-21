سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21-3-2025 في الصاغة.. الجرام بكام؟
سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4,920 جنيهًا للبيع و4,891.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,510 جنيهات للبيع و4,483.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,690 جنيهًا للبيع و3,668.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,870 جنيهًا للبيع و2,853.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,460 جنيهًا للبيع و2,445.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 1,845 جنيهًا للبيع و1,834.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34,440 جنيهًا للبيع و34,240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3,032.56 دولارًا للبيع و3,032.27 دولارًا للشراء، بزيادة 0.75 دولارًا.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,060 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,550 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,940 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 49,870 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,530 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 99,700 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,970 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 249,050 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 498,000 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,240,625 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,480,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,959,000 جنيهًا
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. رقم تاريخي لعيار 21
- سعر الذهب
- سعر الذهب والسبائك
- سعر الذهب والسبائك اليوم
- أسعار الذهب اليوم
- سعر الذهب في مصر
- سعر الذهب عيار 21
- سعر الذهب عيار 18
- سعر الذهب عيار 24
- سعر الجنيه الذهب
- سعر سبيكة الذهب
- اسعار الذهب الآن
- سعر أوقية الذهب
- سعر الذهب في السوق المحلي
- سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة
- الذهب اليوم في مصر
- اسعار السبائك الذهبية
- سعر الذهب بيع وشراء
- توقعات اسعار الذهب
- الموجز
- جريدة الموجز
- موقع الموجز