سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21-3-2025 في الصاغة.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 21 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4,920 جنيهًا للبيع و4,891.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,510 جنيهات للبيع و4,483.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,690 جنيهًا للبيع و3,668.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,870 جنيهًا للبيع و2,853.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 3.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,460 جنيهًا للبيع و2,445.75 جنيهًا للشراء، بزيادة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 1,845 جنيهًا للبيع و1,834.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34,440 جنيهًا للبيع و34,240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3,032.56 دولارًا للبيع و3,032.27 دولارًا للشراء، بزيادة 0.75 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,060 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,550 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,940 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 49,870 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,530 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 99,700 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,970 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 249,050 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 498,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,240,625 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,480,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,959,000 جنيهًا

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