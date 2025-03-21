تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 21 مارس 2025

تشهد أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 21 مارس 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالأيام الماضية، وسط تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية، ويأتي هذا الانخفاض في ظل ترقب المستثمرين لتطورات اقتصادية تؤثر على حركة المعدن النفيس، ما ينعكس على أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب في الإمارات (بالدرهم والدولار)

سعر جرام الذهب عيار 24: 355.86 درهم (96.96 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 22: 326.20 درهم (88.88 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 21: 311.37 درهم (84.84 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 18: 266.89 درهم (72.72 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 14: 207.58 درهم (56.56 دولار)

أسعار أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب بيع: 11,068.35 درهم (3,015.90 دولار)

سعر أونصة الذهب شراء: 11,072.02 درهم (3,016.90 دولار)

أسعار سبائك الذهب في الإمارات

سبيكة ذهب 1 جرام: 391.44 درهم (106.66 دولار)

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 934.12 درهم (254.53 دولار)

سبيكة ذهب 5 جرام: 1,850.45 درهم (504.21 دولار)

سبيكة ذهب 10 جرام: 3,658.21 درهم (996.79 دولار)

سبيكة ذهب 20 جرام: 7,266.59 درهم (1,980.00 دولار)

سبيكة ذهب أوقية: 10,809.06 درهم (2,945.25 دولار)

سبيكة ذهب نصف أونصة: 5,661.46 درهم (1,542.63 دولار)

سبيكة ذهب 1 كيلو: 358,347.69 درهم (97,642.42 دولار)

أسعار الذهب في الإمارات في المحلات التجارية

عيار 22 بيع مستعمل: 321.28 درهم - شراء جديد: 381.66 درهم

عيار 21 بيع مستعمل: 306.46 درهم - شراء جديد: 367.42 درهم

عيار 18 بيع مستعمل: 261.97 درهم - شراء جديد: 357.64 درهم

مقارنة أسعار الذهب في الأيام السابقة

21 مارس: عيار 24 بـ 355.86 درهم

20 مارس: عيار 24 بـ 359.98 درهم

19 مارس: عيار 24 بـ 357.79 درهم

18 مارس: عيار 24 بـ 354.17 درهم

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عاجل| ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الصاغة