توقعات أسعار الذهب عيار 21 الأيام القادمة.. واحتمالية خفض المركزي لأسعار الفائدة

تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب بعد أن سجلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، ويأتي هذا التراجع وسط توقعات تشير إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

توقعات أسعار الذهب عيار 21 الأيام القادمة

وفقًا لتوقعات شعبة الذهب، يُرجَّح أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا عند المستويات الحالية، مع احتمالات تحرك محدود يتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، في ظل عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليًا.

ورغم هذا الاستقرار المحلي، فإن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على السوق المصري، خاصة بعد أن سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3057 دولارًا للأونصة، قبل أن يتراجع في آخر جلستين من الأسبوع.

تأثير متوقع لتخفيض أسعار الفائدة على سوق الذهب في مصر

مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري في أبريل المقبل وتزايد التوقعات باتجاهه نحو تخفيض أسعار الفائدة بنحو 3%، يثار التساؤل حول انعكاس هذا القرار على أسعار الذهب في السوق المحلية.

تأثير تخفيض الفائدة على الذهب

تخفيض أسعار الفائدة عادةً ما يؤثر على الذهب وفق الآتي:

زيادة الطلب على الذهب:

عندما يتم خفض أسعار الفائدة، تقل العوائد على الأدوات الادخارية مثل الشهادات البنكية والودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية، مثل الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه ومن ثم زيادة أسعاره.

تراجع الجنيه أمام الدولار:

خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة في السوق المحلية لأن سعره مرتبط بالسعر العالمي وقيمة الدولار.

زيادة جاذبية الاستثمار في الأصول الآمنة:

في ظل تخفيض الفائدة، يتجه بعض المستثمرين لتحويل أموالهم إلى أصول أكثر استقرارًا مثل الذهب، ما يرفع الأسعار تدريجيًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 20-3-2025 في محالات الصاغة

أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا قياسية اليوم الخميس 20 مارس 2025