سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق .. وصل لكام بختام التعاملات

سعر طن الأرز الشعير اليوم..في ظل التغيرات المستمرة في أسواق السلع الأساسية في مصر، يعد الأرز من أهم المحاصيل التي يوليها المواطنون اهتمامًا كبيرًا.

ويعتبر سعر طن الأرز الشعير اليوم من العناصر الأساسية في الغذاء المصري، حيث يتم استهلاكه بشكل يومي في مختلف الأسر، ولذلك، من المهم متابعة أسعار الأرز بشكل مستمر لمعرفة أحدث التغيرات.

ويعرض لكم الموجز، سعر طن الأرز الشعير اليوم 22 /3 /2025.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم

استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم في المحال التجارية ومخازن الجملة، دون تغيير كبير عن الأيام الماضية، وقد تراوح كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير اليوم الرفيع ما بين 16800 و17700 جنيه.

بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير اليوم العريض ما بين 17500 و17700 جنيه.

أما الأرز الأبيض فقد سجل النوع الرفيع منه بين 25 و26 ألف جنيه للطن.

في حين تراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 ألف جنيه.

وعلى مستوى الكيلو، سجل الأرز الشعير الرفيع سعرا يتراوح بين 16 و18 جنيها.

أما العريض فبلغ 17.5 إلى 18 جنيها.

وبلغ سعر الأرز الأبيض الرفيع 25 إلى 26 جنيها.

والعريض 27 إلى 29 جنيها للكيلو، وفقا للأسعار المعلنة في الأسواق.

أسباب التغيرات في سعر طن الأرز الشعير اليوم

تتأثر أسعار الأرز الشعير بعدة عوامل، أبرزها:

العرض والطلب: حيث أن ارتفاع الطلب على الأرز في بعض الفترات من السنة يؤثر بشكل كبير في الأسعار.

التغيرات المناخية: مثل جفاف الأراضي أو ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على المحصول وجودته، وبالتالي زيادة أو انخفاض الأسعار.

السياسات الحكومية: مثل فرض الضرائب على المنتجات الزراعية أو تقديم الدعم للمزارعين، ما قد يؤدي إلى تغيرات في الأسعار.

أثر الأسعار على السوق المحلي

تأثير أسعار الأرز الشعير يتسرب إلى أسعار الأرز المعبأ في السوق المحلي، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار في التكلفة النهائية للمستهلك، وفي ظل هذه الارتفاعات، يواجه المواطنون تحديات في تأمين احتياجاتهم من الأرز بأسعار معقولة.

تأثير تقلبات السوق والعوامل المناخية على أسعار الأرز الشعير

تعتبر أسعار الأرز الشعير من الموضوعات التي تثير اهتمام الكثير من المصريين، خاصة في موسم حصاد الأرز، حيث تشهد الأسواق تقلبات ملحوظة في الأسعار، كما أن ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ قد يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر التي تعتمد بشكل كبير على الأرز في غذائها اليومي، وفي الوقت نفسه، فإن المزارعين الذين يعانون من تقلبات أسعار المحاصيل في السوق قد يجدون أنفسهم في تحديات كبيرة لتغطية تكاليف الإنتاج، ولذا، فإن الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار السوق من خلال سياسات دعم المزارعين وتوفير كميات كافية من الأرز للمستهلكين.

اقرأ أيضا :

أسعار السكر اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. استقرار في الأسواق وزيادة الإنتاج

كام سعر طن الأرز الشعير اليوم؟.. وصل لكام في الأسواق