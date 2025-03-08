⁩ أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 8-3-2025 داخل الأسواق للتجار والمستهلك

يعتبر الأرز الشعير من المحاصيل المستهلكة في مصر وذلك بسبب استخدامه في العديد من الوجبات الأساسية وبالتحديد بحلول شهر رمضان فهو من الاطباق الأساسية علي مائدة الإفطار، والجدير بالذكر مع تصاعد عوامل الطلب علي الأرز في الأسواق مما يؤدى إلى تذبذب في الأسعار.

ارتفعت أسعار الأرز اليوم مقارنة بالأيام الماضية، مما زاد عمليات البحث عن سعر طن الأرز اليوم السبت 8 مارس 2025 يعرض الموجز بيان تفصيلي عن أسعار الأرز الشعير، طبقا لإحصائيات بوابة الأسعار المحلية في مصر واتجاهات السوق.

أسعار الارز الشعير اليوم

سعر الأرز الشعير الحبة الرفيعة: يتراوح سعر الطن بين 16،800 و17،700 جنيه مصري.

سعر الأرز الشعير الحبة العريضة: يتراوح سعر الطن بين 17،500 و17،700 جنيه مصري.

أسعار الأرز الأبيض للحبة الرفيعة: تراوح سعر طن الأرز الشعير اليوم بين 25,000 و26,000 جنيه مصري.

أسعار الأرز الأبيض للحبة العريضة: تراوح سعر طن الأرز الشعير اليوم بين27,000 و29,000 جنيه مصري.

أسعار الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يسعي الكثير من المواطنين في معرفة سعر طن الأرز الشعير اليوم ، خصوصا وأن الأرز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين بشكل يومي علي وجبة الافطار في شهر رمضان.

ترجع أهمية الأرز الي القيمة الغذائية التي يحتفظ بها بين كل حبة من حبته القيمة و الي احتوائه علي المعادن و الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، و مع تصاعد الشهر الكريم تسارع ربات البيوت الي شرائه بأرخص الأسعار واعلي جودة حتي يتمكنوا من اعداد اشهي و اجمل الاكلات المصرية الشهيرة مثل المحاشي بمختلف الأنواع.

الإنتاج المحلي من الأرز

جدير بالذكر أن الإنتاج المحلي من الأرز خلال الموسم الأخير بلغ نحو 6.6 مليون طن من الأرز الشعير، ما يعادل 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين أن الاستهلاك المحلي السنوي يُقدر بحوالي 3.6 مليون طن كحد أقصى، مما يعكس وجود فائض يساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ، وتسعي الحكومات المصرية الي تحقيق أكبر استفادة للمواطنين عن طريق توفير السلع اليومية اليوم بجانب الارز.

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