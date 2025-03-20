كام سعر طن الأرز الشعير اليوم؟.. وصل لكام في الأسواق

كام سعر طن الأرز الشعير اليوم.. شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر خلال شهر مارس 2025 زيادة ملحوظة نتيجة لتقلبات السوق العالمي وزيادة تكاليف الإنتاج المحلي.

ويعتبر الأرز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في غذائه اليومي، ويستفيد منه العديد من المنتجين والمستهلكين، وفي الفترة الأخيرة، أصبحت أسعار الأرز الشعير محط اهتمام واسع بين المواطنين والتجار على حد سواء.

ويعرض لكم الموجز.كام سعر طن الأرز اليوم

أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية

كام سعر طن الأرز اليوم

سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة: 16،800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة: 18،000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة: 28،300 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة: 27،300 جنيه.

أسعار الأرز فيي المحلات

سعر كيلو الأرز المعبأ: يتراوح بين 35 - 40 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة البلدي: بين 26 - 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الأرز عريض الحبة: حوالي 32 جنيهًا للكيلو.

المنتجات الأساسية

سعر لتر الزيت الخليط: 60 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز البلدي: 25 جنيهًا.

سعر كيلو السكر: 30 جنيهًا.

سعر العدس: 25 جنيهًا.

سعر علبة السمنة (450 جرامًا): 47 جنيهًا.

سعر زيت الزيتون (330 جرامًا): 45 جنيهًا.

سعر اللوبيا: 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول المعبأ: 58.13 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ: 25.17 جنيهًا للكيلو.

ويشهد السوق المصري أيضًا تغيرات في أسعار الأرز الشعير نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الأيدي العاملة في الزراعة، مما يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج المحلي، كما أن قرار الحكومة بتقنين كميات الأرز التي يتم تصديرها إلى الخارج قد أثر أيضًا على توافر الأرز في الأسواق المحلية، مما أسهم في زيادة الأسعار.

الطلب على الأرز في رمضان

يتزايد الطلب على الأرز بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يساهم في زيادة أسعار الأرز الشعير، حيث يشهد السوق المحلي نشاطًا ملحوظًا في شراء السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز، لتلبية احتياجات الأسر في هذا الشهر الفضيل. وبالتالي، يتوقع أن تستمر أسعار الأرز في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

تأثير ارتفاع أسعار الأرز على المستهلكين والتجار

إن زيادة أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية لها تأثيرات كبيرة على المستهلكين والتجار على حد سواء، وبالنسبة للمستهلكين، فإن الأرز يمثل جزءًا أساسيًا من الغذاء اليومي في معظم الأسر المصرية، مما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يزيد من الأعباء المعيشية، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قد يجد بعض الأفراد صعوبة في شراء كميات الأرز التي يحتاجونها بشكل دوري، مما يضطرهم للبحث عن بدائل أرخص أو تقليل استهلاكهم للمنتج.

أما بالنسبة للتجار، فإن زيادة الأسعار قد تعني زيادة في هامش الربح بالنسبة للبعض، لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى تراجع الطلب، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث تعتمد الأسر بشكل كبير على الأرز في وجباتها، كما أن التجار الصغار قد يعانون من مشكلة تقلبات الأسعار، حيث يصعب عليهم تحديد الأسعار الثابتة في ظل عدم استقرار السوق.

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