استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان

تشهد أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، مع زيادة الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُعتبر الأرز من السلع الأساسية على الموائد المصرية. وخلال السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز سعر طن الأرز الشعير اليوم الأثنين.

أسعار الأرز الأبيض اليوم في السوق المحلي

استقرت أسعار الأرز في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الأرز الأبيض الرفيع: يتراوح سعر الطن بين 25,000 و26,000 جنيه.

الأرز الأبيض العريض: يتراوح سعر الطن بين 27,000 و29,000 جنيه.



أسعار الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير الرفيع: بين 16,800 و17,700 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير العريض: بين 17,500 و17,700 جنيه.



أسعار الأرز المعبأ في الأسواق

تختلف أسعار الأرز المعبأ حسب العلامة التجارية، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

أرز الضحى - 1 كجم: 39.95 جنيه.

أرز الساعة - 1 كجم: 38 جنيهًا.

أرز ريحانة - 1 كجم: 40 جنيهًا.



استقرار سوق الأرز المحلي

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 30 و33 جنيهًا حسب المنطقة. كما أوضح أنه لا توجد أي أزمة في توافر الأرز بالسوق، مما يلغي الحاجة إلى استيراده حاليًا.

العروض والتخفيضات على الأرز

قامت العديد من الشركات المنتجة بطرح عروض متنوعة على أسعار الأرز، حيث تتراوح أسعار الكيلو المعبأ بين 26 و35 جنيهًا، وذلك وفقًا للعروض التي تقدمها الشركات المختلفة.

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