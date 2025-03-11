أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

يشهد سعر طن الأرز الشعير اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وسط متابعة مكثفة من التجار والمستهلكين لحركة الأسعار في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع معدلات الطلب على السلع الغذائية الأساسية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية

سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة: بلغ نحو 16,800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة: وصل إلى 18,000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة: بلغ 28,300 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة: سجل 27,300 جنيه.

أسعار الأرز في المحلات المحلية

سعر كيلو الأرز المعبأ: يتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة البلدي: يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا.

سعر الأرز عريض الحبة: يبلغ حوالي 32 جنيهًا للكيلو.

عوامل استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم

استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

وفرة المعروض في الأسواق بعد موسم الحصاد.

تدخل الجهات الحكومية لتنظيم السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

توفير كميات كبيرة من الأرز ضمن مبادرات مثل "أهلاً رمضان" لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

أسعار السلع الأساسية الأخرى في معارض "أهلاً رمضان"

سعر لتر الزيت الخليط: 60 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز البلدي: 25 جنيهًا.

سعر كيلو السكر: 30 جنيهًا.

سعر كيلو العدس: 25 جنيهًا.

سعر علبة السمنة (450 جرامًا): 47 جنيهًا.

سعر 330 جرامًا زيت زيتون: 45 جنيهًا.

سعر كيلو اللوبيا: 60 جنيهًا.

سعر كيلو البلح: يتراوح بين 30 إلى 80 جنيهًا حسب الجودة.

سعر كيلو الزبيب البلدي: يتراوح بين 120 إلى 160 جنيهًا.

سعر كيلو السوداني المقشر: 95 جنيهًا.

أسعار السلع المعبأة والمغلفة

كيلو الفول المعبأ: 58.13 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.17 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.45 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.61 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.39 جنيه.

أسعار البروتينات والألبان

البيض البلدي (البيضة الواحدة): 5.83 جنيه.

لتر زيت الذرة: 107.37 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 408.99 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 416.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.23 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.84 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.86 جنيه.

توقعات السوق

من المتوقع أن يستمر استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ما يعزز استقرار الوضع الاقتصادي ويدعم استقرار أسعار الغذاء في الأسواق المحلية.

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