أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان 2025 .. شوف بكام

مع دخول الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، تواصل معارض "أهلا رمضان" استقبال أعداد كبيرة من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية الأساسية. وتوفر هذه المعارض، المنتشرة في مختلف المحافظات، مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة، ما يساعد الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها خلال الشهر الفضيل.

وتشهد المعارض إقبالًا متزايدًا على السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيوت، الدقيق، والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان.

أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان 2025

- زجاجة زيت صغيرة: يصل سعرها في معارض أهلا رمضان إلى 35 جنيها.

أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان 2025

- زجاجة زيت لتر: 58 جنيها.

- كيلو الأرز: 26 جنيها.

- كيس المكرونة 400 جرام: يصل سعره إلى 7.5 جنيه.

- كيس المكرونة كيلو: 21 جنيها.

- كيس السكر كيلو: 30 جنيها.

- كيلو الدقيق: يصل سعره إلى 18 جنيها.

- كيلو اللبن معلب: يصل سعره إلى 40 جنيها.

- كيلو السمنة: يصل سعرها إلى 90 جنيها.

- طبق البيض الأبيض والأحمر: يصل سعره إلى 150 جنيها.

- كيلو البلح: 15 جنيها.

علبة التمر: 50 جنيها.

أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

وبعد معرفة أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان 2025، وفيما يلي تفاصيل أسعار كرتونة رمضان وأهم محتوياتها:

1. كرتونة رمضان الأولى - سعرها 150 جنيهًا:

زجاجة زيت 800 جرام

كيلو أرز

كيلو مكرونة

كيس سكر

كيلو بلح

برطمان صلصة

2. كرتونة رمضان الثانية - سعرها 220 جنيهًا:

زجاجة زيت لتر

كيلو أرز

كيلو مكرونة

كيس سكر

كيلو بلح

برطمان صلصة

كيس سمنة ظرف

كيلو دقيق

كيلو مخلل مشكل

3. كرتونة رمضان الثالثة - سعرها 300 جنيه:

زجاجة زيت لتر

2 كيلو أرز

2 كيلو مكرونة

2 كيلو سكر

كيلو بلح

لفة قمر الدين

كيلو فول مدمس

كيلو دقيق

علبة زيتون مخلل

تعتبر هذه الكراتين خيارًا مثاليًا للمواطنين الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الكريم بأسعار معقولة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية.

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