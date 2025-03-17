استقرار أسعار الأرز في الأسواق خلال شهر رمضان

تشهد أسعار الأرز في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع زيادة الطلب عليه في شهر رمضان المبارك، حيث يُعد من السلع الأساسية التي لا تخلو منها موائد الإفطار والسحور، ويرصد الموجز الأسعار والتفاصيل

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

تختلف أسعار الأرز بحسب نوعه وحجم الحبة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الأرز الشعير:

الأرز الشعير الرفيع: يتراوح بين 16,800 و17,700 جنيه للطن.

الأرز الشعير العريض: يتراوح بين 17,500 و17,700 جنيه للطن.



سعر الأرز الأبيض

الأرز الأبيض الرفيع: يتراوح بين 25,000 و26,000 جنيه للطن.

الأرز الأبيض العريض: يتراوح بين 27,000 و29,000 جنيه للطن.

أسعار الأرز المعبأ في الأسواق

تعتمد أسعار الأرز المعبأ على العلامة التجارية، وجاءت بعض الأسعار كالتالي:

أرز مصري "الضحى" (1 كجم): 39.95 جنيه.

أرز أبيض "الساعة" (1 كجم): 38 جنيهًا.

أرز أبيض "ريحانة" (1 كجم): 40 جنيهًا.



استقرار الأسعار وعدم الحاجة للاستيراد

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز مستقرة في السوق المحلية، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 30 و33 جنيهًا وفقًا لمناطق البيع. وأوضح أنه لا توجد أزمة في الأرز سواء من حيث التوافر أو الأسعار، مما يلغي الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية.

زيادة الطلب في شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان، يرتفع الطلب على الأرز في السلاسل التجارية ومحلات التجزئة والمؤسسات الخيرية، نظرًا لأهميته في العديد من الوجبات الأساسية، سواء في المنازل أو ضمن المبادرات الخيرية لتوزيع الطعام.

متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية

يستمر موقعنا في تقديم تغطية مستمرة لأسعار السلع الغذائية، بما في ذلك الأرز واللحوم والدواجن، لمساعدة المستهلكين على متابعة أحدث التغيرات في الأسواق.

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