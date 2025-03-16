اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥.. بكام الغريبة والبيتي فور

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يسعى المصريون من أجل معرفة أسعار الكحك والبسكويت، وذلك لكونها من العادات القديمة لدى المصريين التي تدخل البهجة والسعادة على القلوب.

ومن بين ما يرتفع البحث عنه هو اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥ إيتوال في العام الحالي 2025، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥

ومن جانبه، كشف حلواني “إيتوال”، عن قائمة اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥، وكذلك البيتي فور والغريبة، للكيلو والنصف كيلو، وذلك إلى جانب علب “الميكس”، التي تحتوي على تشكيلة مختلفة من الحلويات.

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥ لدى حلواني إيتوال

وتشرع أسعار الكحك في حلواني إيتوال 2025 من 145 جنيه للسادة “نصف كيلو”، بينما تصل إلى 500 جنيه لكحك رش مكسرات “الكيلو”، ونستعرضها على النحو الآتي:

- يسجل سعر علبة كحك سادة نصف كيلو، 145 جنيه، وللكيلو 280 جنيه.

- يبلغ سعر علبة كحك ملبن نصف كيلو، 145 جنيه، وللكيلو 280 جنيه.

- ويسجل سعر علبة كحك عجمية نصف كيلو، 170 جنيه.

- ويبلغ سعر علبة كحك عين جمل نصف كيلو، 210 جنيهات، وللكليو 400 جنيه.

- ويسجل سعر علبة كحك رش مكسرات نصف كيلو، 260 جنيه، وللكيلو 500 جنيه.

- ويبلغ سعر علبة كحك ميكس “كيلو”، (3 باكيت كحك سادة، 2 باكيت كحك ملبن، 2 باكيت كحك عجوة، 1 كحك عين جمل، 300 جنيه.

أسعار البسكويت في إيتوال 2025

- سعر علبة بسكويت النشادر نصف كيلو، 125 جنيه، وللكيلو 240 جنيه.

- سعر علبة بسكويت البرتقال نصف كيلو، 130 جنيه، وللكيلو 250 جنيه.

- سعر علبة بسكويت الشوكولاتة نصف كيلو، 130 جنيه، وللكيلو 250 جنيه.

- سعر علبة بسكويت جوز الهند نصف كيلو، 130 جنيه، وللكيلو 250 جنيه.

- سعر علبة بسكويت جوز الهند نصف كيلو، 130 جنيه، وللكيلو 250 جنيه.

- سعر علبة بسكويت اجلاسيه نصف كيلو، 175 جنيه، وللكيلو 340 جنيه.

- سعر علبة بسكويت ميكس واحد كيلو، (2 باكيت بسكويت نشادر، 2 باكيت بسكويت برتقال، 2 باكيت بسكويت شكولاتة، 2 باكيت بسكويت جوز الهند)، 240 جنيه.

أسعار الغريبة والبيتي فور والمنين في إيتوال 2025

- يسجل سعر علبة غريبة سادة نصف كيلو، 165 جنيه، وللكيلو 310 جنيهات.

- ويبلغ سعر علبة غريبة مكسرات نصف كيلو، 180 جنيه، وللكيلو 355 جنيه.

- وأيضاً سعر بيتي فور ميكس نصف كيلو، 170 جنيه، وللكيلو، 330 جنيه.

- وبالإضافة إلى سعر منين سادة نصف كيلو، 130 جنيه، وللكيلو 250 جنيه.

- وسعر منين عجوة نصف كيلو، 135 جنيه.

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥

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