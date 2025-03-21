أسعار السكر اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. استقرار في الأسواق وزيادة الإنتاج

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السكر اليوم الجمعة 21 مارس 2025، خاصة مع استمرار شهر رمضان المبارك الذي يشهد استهلاكًا مرتفعًا للسلع الغذائية، وعلى رأسها السكر، نستعرض في هذا التقرير من خلال "الموجز " جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار السكر في الأسواق، والسكر التمويني، وحجم الإنتاج المحلي، وخطة وزارة التموين لدعم المزارعين وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

أسعار السكر اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو السكر المعبأ في المحال التجارية والأسواق اليوم الجمعة ما بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب اختلاف المناطق والمحال التجارية، ويستمر هذا الاستقرار في الأسعار للشهر الثاني على التوالي، وسط توافر الكميات في الأسواق.

سعر السكر التمويني

أما بالنسبة إلى سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية، فقد بلغ نحو 12.6 جنيه، حيث تحرص وزارة التموين على توفير السكر للمواطنين بأسعار مدعومة تناسب جميع الفئات، وتضمن توافر السلعة بشكل دائم داخل منافذ البيع التابعة لها.

إنتاج مصر من السكر

تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى مليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نحو 90% من حجم الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 3.3 مليون طن سنويًا.

انطلاق موسم عصير القصب

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية بدء موسم عصير قصب السكر 2025 في مصانعها، على رأسها مصنع قوص، وتستهدف الشركة استقبال 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي.

دعم المزارعين وحوافز الإنتاج

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة خصصت حوافز مادية للمزارعين؛ حيث يحصل الفدان الذي تتجاوز إنتاجيته 30 طنًا على حافز بقيمة 50 جنيهًا للطن، أما الفدان الذي يتجاوز 40 طنًا يحصل على حافز إضافي بقيمة 100 جنيه للطن، في إطار تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.

الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر

حددت الحكومة المصرية الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر لعام 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بزيادة 25% عن الموسم السابق، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للتوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية.

تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

تسعى الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من السكر بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وتمتلك مصر حاليًا 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى 8 مصانع لقصب السكر تنتج 1.4 مليون طن سنويًا، بإجمالي 3.2 مليون طن.

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

أكدت وزارة التموين العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وتهدف الوزارة إلى تغطية 100% من الاحتياجات المحلية خلال الفترة المقبلة.

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