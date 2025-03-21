أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025.. إليك القائمة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعلان أسعار السلع التموينية المدعمة التي يتم صرفها عبر بطاقات التموين، ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومدعمة بشكل يساهم في تخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن خلال هذا التقرير، يعرض لكم الموجز أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025.

وفي شهر أبريل 2025، تم تحديد الأسعار الجديدة للسلع التموينية، وجاءت كالتالي:

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025:

الأرز:

سعر كيلو الأرز: 15 جنيهًا مصريًا.

الزيت:

زيت عباد الشمس (1 لتر): 25 جنيهًا مصريًا.

زيت خليط (1 لتر): 20 جنيهًا مصريًا.

الدقيق:

سعر كيلو الدقيق المدعم: 10 جنيهات مصريًا.

السكر:

سعر كيلو السكر: 15 جنيهًا مصريًا.

المكرونة:

سعر كيلو المكرونة: 12 جنيهًا مصريًا.

الشاي:

سعر عبوة الشاي (40 جرام): 8 جنيهات مصريًا.

الحليب:

سعر عبوة الحليب (1 لتر): 10 جنيهات مصريًا.

الفول:

سعر كيلو الفول: 15 جنيهًا مصريًا.

العدس:

سعر كيلو العدس: 25 جنيهًا مصريًا.

الفاكهة والخضروات:

أسعار الخضروات والفواكه تختلف حسب السوق المحلي ووفرة العرض.

مواكبة التغيرات الاقتصادية:

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ضمان توفير السلع الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية، حيث تقوم بمتابعة أسعار السلع بشكل دوري لتعديل الأسعار عند الحاجة ،وتستهدف الوزارة من خلال ذلك الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، خصوصًا في الأوقات التي تشهد فيها البلاد زيادة في التضخم أو ارتفاعًا غير مبرر في أسعار بعض المواد، كما تُقدم الوزارة أيضًا بعض السلع بشكل مجاني للفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كيفية الحصول على السلع التموينية؟

يمكن للمواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي شراء هذه السلع من خلال بطاقة التموين الخاصة بهم من مختلف منافذ بيع السلع التموينية المخصصة مثل فروع شركات الجملة أو المنافذ التابعة لوزارة التموين.

ملاحظات:

الأسعار قابلة للتغيير حسب الظروف الاقتصادية واحتياجات السوق.

هناك بعض الإضافات الشهرية التي قد يتم إضافتها للسلع التموينية في حال وجود عروض جديدة.

ينصح بمتابعة الأخبار المحلية والبيانات الرسمية لوزارة التموين للتأكد من التحديثات المستمرة للأسعار.

وتستمر وزارة التموين في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأقل تكلفة ممكنة.

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