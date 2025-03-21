أماكن معارض أهلا بالعيد.. لأول مرة جميع محافظات الجمهورية

انطلاق معارض "أهلا بالعيد" لأول مرة في جميع المحافظات، جاءت في إطار جهود وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك ، ويعرض الموجز أماكن معارض أهلا بالعيد.

انطلاق معارض "أهلا بالعيد" 2025

قال عضو اتحاد الغرف التجارية، مجدي عبدالرازق، إن انطلاق معارض "أهلا بالعيد" لأول مرة في جميع المحافظات، جاءت في إطار جهود وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

موعد انطلاق معارض أهلًا بالعيد 2025

وقال "عبدالرازق" - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن "الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والداخلية وجميع المؤسسات بمصر، تساهم بشكل جيد في كل المواسم والأعياد من خلال العديد من المبادرات، مثل مبادرة أهلا رمضان ومعارض أهلا بالمدارس، واستطاعت هذا العام طرح مبادرة جديدة عن طريق الشركة القابضة للسلع الغذائية بالاشتراك مع الغرف التجارية والمحافظين وكبار التجار وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة لخدمة المواطن خلال عيد الفطر".

معارض أهلاً رمضان

انطلاق معارض أهلا بالعيد

انطلقت معارض "أهلاً بالعيد"، في عدة مناطق بجميع أنحاء الجمهورية ضمن خطة الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم الأعياد ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

المؤسسات المشاركة بمعارض أهلا بالعيد

وأشار إلى أن الغرف التجارية والمؤسسات المشاركة في إقامة هذه المعارض، لا تتلقى أي أجر عن هذه المعارض، ولكن توفرها مجانا للتجار الراغبين في تقديم الدعم للمواطن حتى تكون نسبة التحصيل مرضية للمواطن، لافتا إلى أن وزارة الدفاع والداخلية تقيم منافذ ثابتة ومتنقلة على مدار العام بالإضافة إلى المنافذ التابعة للغرف التجارية والمحافظات.

تخفيضات معارض أهلا بالعيد تصل إلى 30%

وأضاف أن التخفيضات بمعارض أهلا بالعيد ستصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وستشمل توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم الأعياد وسيتم طرح منتجات الكحك والبسكوت بكميات مناسبة، بالإضافة إلى معارض للملابس لمختلف الأعمار لتوفير كل ما يحتاجه المواطن.

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