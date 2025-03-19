أماكن معارض أهلا بالعيد 2025.. تخفيضات على كعك العيد والمخبوزات

معارض أهلا بالعيد 2025.. أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن بدء فعاليات معارض أهلا بالعيد 2025 لأول مرة يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة التموين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

كما انها تساعد في توفير منتجات عيد الفطر بأسعار مخفضة وجودة عالية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أماكن معارض أهلا بالعيد 2025.

معارض أهلا بالعيد 2025

تتيح معارض أهلا بالعيد 2025 لزوّارها شراء كعك العيد والمخبوزات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة، وتستمر هذه الفعالية كجزء من سلسلة المعارض التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر المصرية في كل موسم عيد.

معارض أهلا بالعيد 2025

أماكن معارض أهلا بالعيد 2025

تم تحديد أماكن عدة لإقامة معارض "أهلًا بالعيد 2025" في أنحاء مختلفة من الجمهورية، منها:

منطقة السواح بالأميرية: المعرض الرئيسى على مساحة 1000 متر مربع، والذي يضم كافة مستلزمات العيد.

معرض السبتية: يُقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، ويستهدف توفير المنتجات بأسعار منخفضة.

أسعار الكعك والمخبوزات في المجمعات الاستهلاكية

بدأت المجمعات الاستهلاكية بتوفير كعك العيد والبسكويت بأسعار مخفضة اعتبارًا من السبت 15 مارس، مع تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، كما أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن خطة لإنتاج 40 طنًا من الحلويات الموسمية، مع إمكانية زيادة الكميات حسب الحاجة.

أسعار منتجات العيد 2025

جاءت الأسعار كما يلي:

بسكويت نشادر: 170 جنيهًا للكيلو

كعك سادة: 170 جنيهًا للكيلو

كعك ملبن: 160 جنيهًا للكيلو

كعك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو

غريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو

غريبة باللوز: 210 جنيهًا للكيلو

بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو

بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا للكيلو

بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا للكيلو

أسعار العلب المشكلة والمكسرات

علبة مشكلة (1 كيلو): 180 جنيهًا

علبة مشكلة (2 كيلو): 350 جنيهًا

علبة مشكلة (3 كيلو): 520 جنيهًا

تستمر وزارة التموين في تقديم هذه المبادرات لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر، مع ضمان توفير المنتجات بأفضل جودة وأسعار منافسة.

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