أماكن إقامة معارض أهلا رمضان 2025.. اعرف أسعار السلع الغذائية

أماكن إقامة معارض أهلا رمضان.. تعد أحد أبرز المبادرات التي تنظمها الحكومة المصرية سنويًا خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي أماكن إقامة معارض أهلا رمضان لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتلبية احتياجاتهم من المواد الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل مكثف خلال الشهر الكريم، وفي إطار سعي الدولة لدعم المواطنين في مواجهة تحديات الحياة اليومية، أصبحت معارض "أهلاً رمضان" جزءًا أساسيًا من تقاليد الشهر الكريم في مصر.

أماكن إقامة معارض أهلا رمضان

ومع حلول رمضان لعام 2025، يتوقع أن تكون معارض "أهلاً رمضان" أكثر تنوعًا وانتشارًا، حيث ستتوزع في العديد من الأماكن بمحافظات مصر، وتساهم هذه المعارض في توفير كافة المستلزمات من المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المنتجات الرمضانية الخاصة مثل التمور والفواكه المجففة، مما يسهم في تخفيف الضغط على الأسر ويضمن حصول الجميع على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويعرض لكم الموجز أماكن إقامة معارض أهلا رمضان 2025.

أماكن إقامة معارض أهلا رمضان

محافظة القاهرة:

سيتي ستارز

كايرو فيستيفال سيتي

حلوان

دار السلام

ميدان الجيزة

شارع المطار، مدينة نصر

محافظة الجيزة:

مول العرب

مدينة 6 أكتوبر

الشيخ زايد

الهرم

ميدان الجيزة

محافظة الإسكندرية:

ساحة كارفور

العطارين

المنشية

الأزاريطة

محافظة الدقهلية:

المنصورة

شربين

دكرنس

ميت غمر

بلقاس

محافظة المنوفية:

شبين الكوم

منوف

الشهداء

محافظة البحيرة:

دمنهور

كفر الدوار

رشيد

محافظة الشرقية:

الزقازيق

بلبيس

العاشر من رمضان

أسعار سلع معارض أهلا رمضان

ويطرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية،

كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر".

وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا.

وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه.

وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه.

ويوفر المعرض زيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا.

وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا.

وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

وكرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا.

وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا.

وكيلو اللحوم المفرومة بـ250 جنيهًا.

وكيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا.

وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة، توسعت في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بالقطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وضمان وصول السلع الغذائية لكل الفئات بأسعار عادلة والحد من جشع التجار.

ويهدف تنظيم معارض "أهلاً رمضان" إلى توفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة للمواطنين، بالإضافة إلى تمكينهم من شراء السلع الرمضانية الأساسية بأسعار مناسبة، وتساهم هذه المعارض في تقليل التفاوت بين الأسعار في الأسواق، مما يجعل من السهل على الجميع الحصول على ما يحتاجونه خلال شهر رمضان، كما تُعد هذه المعارض فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عرض منتجاتهم.

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