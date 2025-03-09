أسعار السلع الغذائية الأساسية في معرض أهلا رمضان في العام الحالي 2025 بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإتاحة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان 2025

أسعار السلع الغذائية الأساسية

وتتيح وزارة التموين وذلك بالتنسيق مع محافظة القليوبية عن طريق الشركات التابعة لها المنتجات والسلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وفيما يلى إليكم أسعار السلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان» في شبرا الخيمة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان في شبرا الخيمة

كيلو ارز خمس نجوم بـ 27 جنيهاً.

كيلو مكرونة بـ 11،75 جنيهاً.

كيلو سكر حر معبا بـ 30 جنيهاً.

استربس بـ 160 جنيهاً.

برجر دجاج بـ 60 جنيهاً.

اجنحة بـ 70 جنيهاً.

برجر بيف بـ 75 جنيهاً.

فيلية حار بـ 130 جنيهاً.

كيلو جبنة موتزريلا بـ 110 جنيهاً.

نصف كيلو جبنة موتزريلا بـ 65 جنيهاً.

سجق بـ 65 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض «ابيض أو احمر» بـ 157 جنيهاً.

سعر كرتونة بيض بلدى مغلف بـ 155 جنيه بدلا من 165 جنيهاً

100 جرام شاى العروسة بـ 20 جنيهاً.

ربع كيلو شاى العروسة بـ 50 جنيهاً.

زيت طعام المصرى بـ 124 جنيهاً.

زيت طعام امان بـ 60 جنيهاً.

زيت طعام رسالة بـ 35 جنيهاً.

كيلو مسلى كريستال بـ 106 جنيهاً.

1 لتر زيت الممتاز بـ 72 جنيهاً.

زجاجة 700 جرام زيت قلية بـ 53 جنيهاً.

مخلل بلدى مشكل بـ 28 جنيهاً.

بدلا من 30 جنيهاً.

مخلل لوكس مشكل بـ 38 جنيهاً.

بدلا من 42 جنيهاً.

ليمون مخلل سادة بـ 50 جنيها بدلا من 60 جنيهاً.

ليمون معصفر بـ 33 جنيها بدلا 40 جنيهاً.

زيتون اسبانى بـ 90 جنيها بدلا من 100 جنيهاً.

زيتون اخضر شرائح بـ 90 جنية بدلا من 105 جنيهاً.

زيتون اسود شرائح بـ 85 جنيهاً.

بدلا من 100 جنيهاً.

هريسة شطة بـ 46 جنيها بدلا من 50 جنيهاً.

فلفل مكسيكى بـ 35 جنيها بدلا من 105 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان 2025

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