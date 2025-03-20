موعد معارض أهلا بالعيد 2025.. خصومات وتخفيضات على الأسعار

معارض أهلا بالعيد.. مع اقتراب عيد الفطر 2025، يبدأ المواطنون في البحث عن أفضل العروض والتخفيضات على مستلزمات العيد، ومنها معارض أهلا بالعيد 2025 التي ستنطلق قريبًا.

هذه المعارض تتيح للمواطنين فرصة شراء منتجات متنوعة بأسعار مخفضة استعدادًا للاحتفال بالعيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد معارض أهلا بالعيد 2025.



موعد معارض أهلا بالعيد 2025

تعد معارض أهلا بالعيد إحدى المبادرات التي تطلقها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار ملائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتستهدف معارض أهلا بالعيد 2025 توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار معقولة، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال موسم الأعياد.

من المقرر أن تنطلق معارض أهلا بالعيد اليوم الخميس 20 مارس 2025 في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتستمر المعارض لفترة محدودة، ما يعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

معارض أهلا بالعيد 2025

أماكن معارض أهلا بالعيد 2025

تم تحديد أماكن عدة لإقامة معارض "أهلًا بالعيد 2025" في أنحاء مختلفة من الجمهورية، منها:

منطقة السواح بالأميرية: المعرض الرئيسى على مساحة 1000 متر مربع، والذي يضم كافة مستلزمات العيد.

معرض السبتية: يُقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، ويستهدف توفير المنتجات بأسعار منخفضة.

التخفيضات وأسعار السلع في معارض أهلا بالعيد

تسعى الوزارة لتقديم عروض مميزة للمواطنين، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وتشمل معارض أهلا بالعيد أجنحة كبرى لبيع منتجات غذائية ومنتجات أخرى متنوعة لتلبية احتياجات العائلات خلال العيد.

أسعار السلع في معارض أهلا بالعيد

بسكويت نشادر: 170 جنيهًا للكيلو.

كعك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

كعك ملبن: 160 جنيهًا للكيلو.

كعك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو.

غريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو.

غريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو.

بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا للكيلو.

بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا للكيلو.

علبة مشكلة 1 كيلو: 180 جنيهًا.

علبة مشكلة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

علبة مشكلة 3 كيلو: 520 جنيهًا.



من خلال هذه المعارض، يستطيع المواطنون الحصول على مستلزمات العيد بأسعار معقولة وجودة عالية، ما يسهم في تلبية احتياجاتهم ورفع مستوى راحتهم في هذه المناسبة المباركة.

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