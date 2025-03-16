إجازات شهر مارس 2025 في مصر وموعد عطلة عيد الفطر المبارك
إجازات شهر مارس 2025.. يتزايد البحث في الساعات الأخيرة عن إجازات شهر مارس 2025، وموعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز أيام الإجازة المتبقية في شهر مارس بما في ذلك موعد إجازة عيد الفطر.
موعد إجازات شهر مارس 2025
لا يتضمن شهر مارس الجاري أي عطلات رسمية سوي إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلي الإجازات الأسبوعية المعتادة للعاملين في القطاع الحكومي، وتوافق إجازات شهر مارس 2025 الأيام التالية:
الجمعة 7 مارس 2025
السبت 8 مارس 2025
الجمعة 14 مارس 2025
السبت 15 مارس 2025
الجمعة 21 مارس 2025
السبت 22 مارس 2025
الجمعة 28 مارس 2025
السبت 29 مارس 2025
الأحد 30 مارس 2025 عيد الفطر المبارك
الأيام المتبقية من إجازات شهر مارس 2025
ويتبقي 6 أيام من إجازات شهر مارس 2025، وهم ايام الجمعة والسبت الموافقان 21، 22، 28، 29 من شهر مارس الجاري، بالإضافة إلي يومي الأحد والإثنين 30، 31 مارس حيث إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.
موعد إجازة عيد الفطر المبارك
تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 مع أول أيام العيد وشهر شوال والذي تقرر أن يكون يوم الاحد 30 مارس 2025 وفقا للحسابات الفلكية، وفي انتظار القرار النهائي من دار الإفتاء بعد تحري رؤية الهلال مساء السبت 29 مارس الجاري.
مواعيد الأجازات الرسمية 2025
الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.
السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.
الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.
الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.
الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.
الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.
السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.
الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.
الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.
السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.
الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.