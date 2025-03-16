إجازات شهر مارس 2025 في مصر وموعد عطلة عيد الفطر المبارك

إجازات شهر مارس 2025.. يتزايد البحث في الساعات الأخيرة عن إجازات شهر مارس 2025، وموعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز أيام الإجازة المتبقية في شهر مارس بما في ذلك موعد إجازة عيد الفطر.

إجازات شهر مارس 2025

موعد إجازات شهر مارس 2025

لا يتضمن شهر مارس الجاري أي عطلات رسمية سوي إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلي الإجازات الأسبوعية المعتادة للعاملين في القطاع الحكومي، وتوافق إجازات شهر مارس 2025 الأيام التالية:

الجمعة 7 مارس 2025

السبت 8 مارس 2025

الجمعة 14 مارس 2025

السبت 15 مارس 2025

الجمعة 21 مارس 2025

السبت 22 مارس 2025

الجمعة 28 مارس 2025

السبت 29 مارس 2025

الأحد 30 مارس 2025 عيد الفطر المبارك

الأيام المتبقية من إجازات شهر مارس 2025

ويتبقي 6 أيام من إجازات شهر مارس 2025، وهم ايام الجمعة والسبت الموافقان 21، 22، 28، 29 من شهر مارس الجاري، بالإضافة إلي يومي الأحد والإثنين 30، 31 مارس حيث إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

إجازات شهر مارس 2025

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 مع أول أيام العيد وشهر شوال والذي تقرر أن يكون يوم الاحد 30 مارس 2025 وفقا للحسابات الفلكية، وفي انتظار القرار النهائي من دار الإفتاء بعد تحري رؤية الهلال مساء السبت 29 مارس الجاري.

مواعيد الأجازات الرسمية 2025

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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