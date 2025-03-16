موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام.. والعطلات الرسمية المتبقية

موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام.. مع اقتراب أيام نهاية شهر رمضان المبارك، ترتفع نسبة اهتمام المصريين بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا، وأيضاً تفاصيل إجازة العيد الرسمية في مصر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ولذلك يتساءل العديد من المواطنين حول موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام في جمهورية مصر العربية، وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالإضافة إلى قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام.

موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام

عدد أيام شهر رمضان المبارك في هذا العام

موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام.. تلفت التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك 1446 هـ سوف يكون 29 يومًا فقط، كي يكون يوم السبت 29 مارس 2025 وهو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوافق يوم الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك واستطلاع هلال شهر شوال

وبناءً على الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 في مصر سوف يكون يوم الأحد 30 مارس، ولكن يكون يوم السبت 29 مارس هو اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تُجري دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شوال المبارك عقب غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، ويتم إعلان النتيجة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات الرسمية 2025

وتعطي الحكومة إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 وذلك لمدة 3 أيام على الأقل، والتي تبدأ من الأحد 30 مارس حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل، ويمكن أن يصدر قرار بتمديد الإجازة حسب ظروف العمل.

تشمل الإجازات الرسمية المتبقية عقب عيد الفطر المبارك:

- يوم الإثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم.

- ويوم الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- وأيضاً الخميس 1 مايو: عيد العمال.

- وبالإضافة إلى يوم الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

- ويوم من الجمعة 6 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

- والخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- والإثنين 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- ويوم الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

- والخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

- وأخيراً يوم الإثنين 6 أكتوبر: ذكرى انتصار أكتوبر.

ولا يشمل شهر رمضان المبارك 2025 أي إجازات رسمية أخرى وذلك باستثناء العطلات الأسبوعية المعتادة وهي أيام الجمعة والسبت.

موعد إجازة عيد الفطر وعدد الايام

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