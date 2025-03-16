موعد اجازة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الاجازة في مصر

اجازة عيد الفطر.. مع بلوغنا منتصف شهر رمضان المبارك يتزايد البحث عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيام الاجازة، حيث اجتماع الأهل والأصحاب من أجل الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر

ويرصد موقع الموجز فيما يلي موعد عيد الفطر المبارك 2025 وعدد أيام الإجازة التي تحدد بناءًا علي رؤية هلال شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ اجازة عيد الفطر 2025 مع أول أيام العيد وشهر شوال والذي تقرر أن يكون يوم الاحد 30 مارس 2025 وفقا للحسابات الفلكية، وفي انتظار القرار النهائي من دار الإفتاء بعد تحري رؤية الهلال مساء السبت 29 مارس الجاري.

عدد إيام اجازة عيد الفطر

ووفقا للأجندة الرسمية للأجازات الرسمية في جمهورية مصر العربية، تم تحديد ثلاثة أيام إجازة عيد الفطر 2025، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس الجاري وتمتد إلي الإثنين والثلاثاء.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في محافظة القاهرة مع بلوغ الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

إجازة عيد الفطر

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2025

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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