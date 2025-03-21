حقيقة زيادة أسعار الكهرباء يوليو 2025.. الوزارة تقول كلمتها الأخيرة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء.. تساؤلات عديدة تثار حول احتمالية زيادة أسعار الكهرباء في يوليو 2025، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.

الموجز ينقل عبر السطور التالية حقيقة زيادة أسعار الكهرباء يوليو 2025، والوزارة تقول كلمتها الأخيرة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء مشيرا إلى أنه لن يتم تحريك أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة، حتى في حالة ارتفاع أسعار الوقود المقررة خلال الفترة المقبلة.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء.. وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى عدم صدور أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، قائلا: «إن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة الكهرباء».

ونوه عصمت ردا على أسئلة الصحفيين على هامش حفل الافطار الذي أقيم أمس في نادي الكهرباء بالإسماعيلية، إلى أن معدلات الاستهلاك شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية في ظل استقرار ملحوظ في شبكة الكهرباء، مؤكدا استمرار الوزارة في اتخاذ كافة التدابير لمحاربة سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح الوزير، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء مؤكدا أن تحريك أسعار الكهرباء ليس مطروحًا على أجندة الوزارة حاليًّا، وذلك ردًّا على تساؤلات بشأن تأثير أي زيادة محتملة في أسعار البترول خلال العام الحالي، وفقًا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

لجنة تسعير المواد البترولية تعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025

وتستعد لجنة تسعير المواد البترولية لعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025؛ لمراجعة الأسعار وفقًا لمعادلة التسعير التي تشمل أسعار النفط العالمية وسعر الصرف؛ بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل في أبريل 2025، لمراجعة الأسعار وفقًا لمعادلة التسعير التي تشمل أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

جدير بالذكر أن مصر تعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2019، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر؛ لتحديد أي تعديلات محتملة بناءً على المتغيرات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة دعم الطاقة وضمان استقرار السوق المحلية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل يومي تحركات أسعار السلع وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تسعير الوقود يخضع لقرارات حاسمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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