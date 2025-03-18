كيفية دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2025.. كل الطرق المتاحة

دفع فاتورة الكهرباء أون لاين.. أتاحت وزارة الكهرباء خدمة دفع فاتورة الكهرباء أون لاين، وذلك عبر منصاتها الرسمية وخدمات الدفع الإلكتروني المختلفة، لتتيح للمواطنين سهولة السداد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وفرت وزارة الكهرباء خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء “اضغط هنا”. الضغط على أيقونة الخدمات. اختيار الاستعلام عن الفواتير. تحديد شركة الكهرباء التابعة لها المشترك. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. تسجيل قراءة العداد. إدخال الكود الخاص بالمشترك. الضغط على استعلام لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2025

كيفية دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

يستطيع المشترك سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت من خلال عدة طرق، ومنها الدفع عبر خدمة "فوري"، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء “اضغط هنا”. اختيار دفع الفاتورة. تسجيل الدخول. إدخال بيانات العداد، والتي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء. اختيار الدفع بواسطة فوري واستكمال عملية السداد.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

كيفية دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2025

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء “اضغط هنا”. الضغط على أيقونة دفع الفاتورة. إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد. إدخال بيانات العداد بدقة. تسجيل كود السداد الإلكتروني كما هو مدون على إيصال الكهرباء. الضغط على أيقونة "ادفع" لإتمام عملية السداد.

طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

وفرت شركات الكهرباء خيارات متعددة لسداد الفواتير، إذ يمكن الدفع عبر المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، والتي تشمل:

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

البنك التجاري الدولي (CIB)

بنك الإسكندرية

كريدي أجريكول

بنك بلوم

بنك قطر الوطني (QNB)

بنك الإسكان والتعمير

بنك أبوظبي الإماراتي

بنك عودة

بنك قناة السويس

بنك الكويت الوطني (NBK)

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وفقًا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تم تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي لتصبح كالتالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

الشريحة الخامس (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة (من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات): 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.

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